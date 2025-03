San Giorgio a Cremano – Incidente mortale in via Pittore, perde la vita una 55enne. Zinno: “Accertamenti in corso per chiarire la dinamica”

Cari concittadini, purtroppo questa mattina si è verificato un incidente mortale in via Pittore, all’altezza del civico 53, che ha coinvolto una donna di 55 anni investita da un uomo di 57 e deceduta sul colpo.

L’ episodio è accaduto intorno alle 11.45 di stamane. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, immediatamente intervenuta sul posto insieme ai Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, la donna stava passeggiando sul marciapiede, quando il conducente dell’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo e sbandando ha colpito la signora facendola cadere in strada procurandole la morte.

Sul posto sono arrivati immediatamente anche i medici del 118, ma nonostante ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo i sanitari hanno dovuto constare il decesso della donna.

L’ uomo alla guida, in visibile stato di shock, ora si trova in ospedale.

Sono in contatto con la nostra Polizia Municipale che sta avviando tutti gli accertamenti necessari, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause di questa tragedia.

Alla famiglia della vittima va il cordoglio da parte della comunità sangiorgese.

Cosi il sindaco Giorgio Zinno