San Giorgio a Cremano – Il 24 marzo cittadinanza onoraria al Prefetto Francesco La Motta

Il 24 marzo San Giorgio a Cremano conferisce

la cittadinanza onoraria al Prefetto Francesco La Motta,

esempio di impegno al servizio delle istituzioni.

All’evento saranno presenti il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari e l’Arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo.

San Giorgio a Cremano, 19 marzo 2025 – Il 24 marzo la Città di San Giorgio a Cremano conferisce la cittadinanza onoraria al Prefetto Francesco La Motta, figura di spicco nel panorama istituzionale italiano, originario di San Giorgio a Cremano. All’evento saranno presenti il Prefetto di Napoli Michele di Bari e l’Arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, segnale di un profondo legame tra la figura di La Motta e i valori di solidarietà e impegno sociale.

Francesco La Motta si è distinto per la sua carriera esemplare al servizio dello Stato. Il conferimento della cittadinanza onoraria, deliberata dal Consiglio comunale, rappresenta il riconoscimento del valore del suo operato, caratterizzato da dedizione e profondo senso delle istituzioni. Il suo contributo nel campo della sicurezza pubblica e della legalità ha avuto un impatto significativo su tutto il territorio nazionale, rendendo la sua figura un modello di riferimento per le nuove generazioni.

“L’assegnazione di questo riconoscimento – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno – non è solo un atto simbolico, ma un vero arricchimento per la comunità sangiorgese. Esso rafforza il senso di appartenenza e stimola un impegno collettivo per il bene comune”.

Inoltre, San Giorgio a Cremano vanta un ricco patrimonio artistico e storico e La Motta è stato direttore del Fondo Edifici di Culto, occupandosi della tutela e della valorizzazione di beni di inestimabile valore storico-artistico italiano, mostrando grande sensibilità verso questi temi e quindi verso i singoli territori che valorizzano il proprio patrimonio culturale.

L’evento è aperto alla città per dare a tutti l’opportunità di sentirsi parte di una comunità che riconosce e promuove le proprie eccellenze e i valori di legalità e impegno civile che sono alla base di una società giusta e solidale.