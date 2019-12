San Giorgio a Cremano – Il 19 e 20 dicembre concerti, cabaret, djset e negozi aperti fino a tardi

San Giorgio a Cremano, 17 dicembre 2019 – San Giorgio a Cremano si prepara per i due eventi sotto le stelle che faranno vivere a tutti la magia del Natale, tra shopping, concerti, cabaret e perfino dj set. Doppio appuntamento il 19 dicembre in via Manzoni e il 20 dicembre in piazza Massimo Troisi.

Giovedì 19, a partire dalle ore 18.30 via Manzoni si animerà prima con la baby dance per i più piccoli e per le loro famiglie con coreografie di danza e musica sul palco, fino 19.30, quando i bambini lasceranno il posto al concerto tributo al grande Vasco Rossi, con una delle cover band più note in Italia che suonerà dal vivo. Al concerto seguirà poi l’esilarante e coinvolgente spettacolo di cabaret con i comici di Cafè Cabaret alle ore 21.00. Dopo lo show, dj set a partire dalle ore 22.00. Negozi sempre aperti e animazione lungo via Manzoni e strade limitrofe.

Analogo programma venerdì 20 dicembre in piazza Massimo Troisi. Start alle ore 18.30 con la baby dance sul palco al centro dell’agorà. Alle 19.30 concerto tributo ad Eduardo Bennato e a seguire, alle ore 21.00, spettacolo di cabaret con Peppe Laurato e Rosaria Miele, direttamente da Made in Sud. Dalle ore 22.00, dj set fino a tarda sera. Negozi sempre aperti e animazione lungo le strade limitrofe a piazza Troisi.

“San Giorgio a Cremano si è sempre distinta per gli eventi– spiega il sindaco Giorgio Zinno. Eventi che coinvolgono bambini, famiglie e giovani, affinchè possiamo tutti condividere il senso della comunità e in questo caso, l’atmosfera del Natale. Aver creato due eventi diversi, nelle due zone a nord e a sud della città è anche una scelta strategica, rivolta ai commercianti che ringraziamo per la collaborazione e per aver accolto con piacere la proposta dell’amministrazione e allo stesso pensata per i cittadini che potranno così vivere due giorni di spettacoli, musica, cabaret e shopping. Infine un ringraziamento va anche alla Città Metropolitana di Napoli che ha finanziato alcuni degli eventi della nostra Natività Vesuviana”.

“Gli spettacoli di “San Giorgio di sera”, sono stati pensati per soddisfare i gusti di tutta la cittadinanza – aggiunge Pietro De Martino, assessore alla Cultura – danza, concerti, cabaret e perfino una discoteca sotto le stelle per i più giovani. E non finisce qui, perchè oltre questi due eventi, si proseguirà fino al 9 gennaio con tantissimi appuntamenti anche nelle nostre ville storiche”.

“Queste serate sono il frutto di una positiva capacità di lavorare in gruppo – conclude Grazia Esposito, assessore alle Attività Produttive. Abbiamo incontrato più volte i commercianti e con loro abbiamo pensato a questa opportunità, da tutti ritenuta come un’occasione per incentivare il commercio che rientra tra gli interessi primari dell’amministrazione Zinno”.