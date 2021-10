San Giorgio a Cremano – Guasto improvviso, rubinetti a secco. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO:

Via Manzoni, Via Recanati, Via Pittore, Via Galante, Via Marconi, Via Mazzini, Via Cappiello, Via Sant’Anna, Via Pagliare, Via Cupa Mare, Piazza Troisi, Via Gramsci, Via Zinno, Via Savoia, Corso Umberto I, Via Buozzi, Piazza Municipio, Via Cortile Borrelli, Via Largo Arso, Via Caduti di Nassirya, Via Botteghelle, Via Carceri Vecchie, Via Sandriana, Via Alcide De Gasperi, Piazza Tanucci ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 00:30 di giovedì 21 ottobre 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.