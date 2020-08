San Giorgio a Cremano – “GO” una lista di giovani a sostegno di Marino

GO! – GIOVANI ORGANIZZATI

Si chiama così la lista generazionale a sostegno di Giovanni Marino. Fatta di donne e uomini under 35 che hanno scelto di scendere in campo per dare a San Giorgio uno slancio nel futuro con nuove competenze e tanta energia.

Agitatore sociale e trade Union della Lista Mauro Mazzone consigliere porticese. Un movimento dichiara Mauro, nato da ragazze e ragazzi che studiano, lavorano e si divertono alla velocità della luce, che parlano le lingue del mondo

e che sono a proprio agio nel terzo millennio, ma a cui da troppo tempo vengono negati gli spazi della città. Giovani professionisti, studenti e atleti che fino ad oggi non hanno mai avuto rappresentanza politica in Consiglio comunale.

L’ ottava lista dichiara il candidato Sindaco dott. Giovanni Marino e’ per me, eterno giovane, motivo di orgoglio. “Il futuro inizia adesso”, dicono questi ragazzi, sono lieto del fatto che vogliano costruirlo insieme a me ed alla coalizione che vincerà le prossime elezioni. Questa lista dà la garanzia a tutte le giovani donne e uomini di San Giorgio di avere almeno un coetaneo come punto di riferimento al palazzo di città, ma dato l’entusiasmo e la forza che mostrano, credo che i Giovani Organizzati in consiglio saranno due o forse tre. Siamo ancora più motivati per cambiare l’aspetto di una Città buia. Saranno spina nel fianco e motore del cambiamento e mi piace pensare che, come loro ripetono costantenente, “è già cambiato tutto!”.