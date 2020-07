San Giorgio a Cremano – Giovani band in Villa Falanga. Al via “Falanga Acustica” con spazi gratuiti per i musicisti della città

Giovani in musica nel parco. Giovedì 16 luglio dalle ore 18.00 in Villa Falanga si svolgerà Falanga Acustica, l’evento gratuito in cui si esibiranno diverse band musicali della città. La manifestazione musicale voluta dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessore alle Politiche Giovanili, Renato Carcatella, si pone l’obiettivo di offrire ai ragazzi spazi e opportunità di aggregazione e socialità e far emergere i talenti del territorio. Falanga Acustica nasce da un’idea dell’associazione La Bottega delle Parole che ha contribuito all’organizzazione dell’evento gratuito e aperto alla città.

I giovani musicisti suoneranno dal vivo tra gli alberi nel parco della sede della Città dei Bambini e delle Bambine, suddivisi in 4 postazioni e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Sono già diverse le band che si esibiranno ma l’amministrazione intende offrire la possibilità anche ad altri giovani tra i 15 e i 25 anni di suonare prenotando spazio e orario entro il 12 luglio alla seguente mail: info@libreriabottegadelleparole.it

Direttore artistico sarà Mario Ascione. Tra i musicisti, giovani gruppi del Liceo Carlo Urbani e della New Accademia Sonora. Ospite, Tony Miele che chiuderà la manifestazione alle ore 20.00

“Abbiamo voluto creare un’opportunità di per i nostri giovani talenti che potranno farsi conoscere, suonando tra gli alberi del parco – spiega il sindaco Giorgio Zinno – ma anche per tanti altri ragazzi che potranno ascoltarli e riunirsi per un piacevole pomeriggio di svago in un luogo di aggregazione qual’è Villa Falanga, ovviamente nel rispetto delle norme imposte dal distanziamento fisico”.

“Grazie alla direzione artistica di Mario Ascione – conclude Renato Carcatella – e alla Bottega delle Parole, abbiamo portato avanti l’idea di riunire in un parco aperto alla città i giovani e la musica perchè la nostra città ha spazi da offrire e talenti da presentare”