San Giorgio a Cremano- Giornalismo, satira, social e nuovi media: talk show con Anna Trieste e fotografie segnanti

Nuovi Linguaggi e Nuovi media: il Talk Show di community Citizens fa tappa a Villa Falanga a San Giorgio a Cremano. Appuntamento venerdì 31 luglio 2020, dalle ore 21:00, per “Una Birra Con”, terzo ed ultimo appuntamento della rassegna di incontri di networking organizzata dalla community Citizens. Al centro del dibattito i nuovi modi di comunicare, l’avvento dei social, l’evoluzione di carta stampata e televisione, la rivoluzione della società a colpi di immagini, meme e tweet. Ospiti Anna Trieste, giornalista sportiva de “Il Mattino”; Virginio Avellino, autore e founder di Fotografie Segnanti e Videografie Segnanti; Vincenzo Noletto, fotogiornalista e founder di Humans of Naples; Andrea Macera, fondatore e gestore della pagina Telecapri & Co – Operazione Nostalgia. Il cantautore partenopeo Annibale intratterrà il pubblico con un live show inedito in versione unplugged.

Citizens è una community di under 35 fatta di imprenditori, giovani professionisti, studenti ed operai che vedono nel networking, nell’innovazione, nella digitalizzazione e nella cultura i “fari della speranza” capaci di tracciare la strada utile a generare benessere per la società. Partner dell’evento GMA – Distribuzione, Ime, la Clinica Veterinaria Diaz, Sterilfarma, lo Studio Odontoiatrico Leonardo Miceli, Chalet del Sole di Portici, Ottica Pipolo di San Giorgio a Cremano, Cocò Management e l’Associazione La Bottega delle Parole.