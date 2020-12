San Giorgio a Cremano – “Gente di Napoli”, premiato al Festival Internazionale di Salerno il documentario del giovane sangiorgese Vincenzo De Simone

Il talento del giovane sangiorgese Vincenzo De Simone, produttore del documentario “Humans of Naples” premiato al Festival Internazionale di Salerno.

Il Sindaco Giorgio Zinno condivide con i suoi concittadini il prestigioso riconoscimento per il docufilm “Gente di Napoli”, tratto dalla omonima mostra, ideata sempre da Vincenzo De Simone, in cui anche il Primo Cittadino è tra i protagonisti. La mostra è stata anche esposta al PAN e ha fatto il giro di varie città d’Italia nel corso degli ultimi anni.

Da essa è stato tratto il documentario, premiato da una giuria tecnica del Festival internazionale di Salerno, giunto alla 74esima edizione, considerato tra l’altro, tra i più prestigiosi in quanto concorrono film, corti e documentari di autorevoli produttori e con grandi attori. Gente di Napoli è stato votato nell’ambito delle 250 pellicole selezionate, su oltre mille presentate. Un risultato, frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati Vincenzo De Simone in veste di produttore e i registi Maurizio di Nassau e Luciano Ruocco.

Gente di Napoli è un viaggio esclusivo tra cibo, arte, musica, teatro e calcio che si propone di rafforzare e rilanciare l’immagine della città di Napoli e della sua provincia, sullo scenario internazionale attraverso gli occhi e le parole di chi la vive e attraverso i volti di chi decide di restare nella sua città o di chi, al contrario, è stato costretto a lasciarla. I personaggi, tra cui Luigi De Magistris, Sal Da Vinci, Enzo Avitabile, Patrizio Rispo, Gianni Parisi, Cristina Donadio e tanti altri trascorrono 24 ore in giro per la propria città, da Napoli a San Giorgio a Cremano per raccontare le storie e le contraddizioni dei propri territori.

Il documentario sarà visibile tra febbraio e marzo 2021 su piattaforme on line e su canali collegati al Festival ” Ma – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – non appena sarà possibile, lo proietteremo anche nella nostra città, durante eventi pubblici o nelle scuole, in quanto esso rappresenta un’analisi psicosociale che riesce a rafforzare interazione e scambio con chi continua a impegnarsi e ad investire nella crescita di Napoli. Sono orgoglioso della nostra gioventù e delle nostre risorse perchè esse rappresentano una ricchezza per l’intera comunità. Questo premio dimostra anche come con l’impegno e la volontà si possono ottenere grandi risultati”.