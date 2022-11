San Giorgio a Cremano- Furto a spinta: arrestato 20 enne

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per furto aggravato un 20enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era in scooter e spingeva con il piede un altro ciclomotore sulla cui sella c’era un complice. Quando si è reso conto di essere stato beccato ha recuperato il complice, abbandonato lo scooter rubato ed è fuggito.

L’inseguimento si è protratto fino in Via Marchitti. L’uomo è stato bloccato, il complice è fuggito ma i militari sono sulle sue tracce.

Il 20enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Foto Repertorio