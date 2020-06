San Giorgio a Cremano – Festa della Repubblica, Zinno: “Siamo una grande comunità che ha rispettato le regole”

“Cari concittadini, oggi 2 giugno festa della Repubblica. Questo anno non si terrà la parata a Roma, ma il Presidente della Repubblica, dopo esser stato all’Altare della Patria, andrà a far visita alla città di Codogno.

Un gesto fortemente simbolico che segnala la necessità di unire la comunità intorno al senso di appartenenza e allo stesso tempo non scordare una tragedia che per ora ci ha attraversato ma che potrebbe tornare.

Mai come in questi mesi la coesione del nostro Stato e delle nostre comunità sono state messe a dura prova e possiamo dire con orgoglio che nonostante i tantissimi problemi e paure i nostri concittadini hanno risposto in maniera positiva.

Abbiamo visto limitate per motivi sanitari quelle libertà avute con la guerra contro i nazifascisti e poi con il referendum che ha portato la nostra Italia a divenire una Repubblica.

La nostra comunità ha retto, ha riscoperto il senso di appartenenza e allo stesso tempo la necessità, amplificata dall’isolamento, di sentirsi comunità.

Proprio il Sud ha rappresentato il luogo d’Italia dove le regole sono state rispettate di più facendo si che il virus non circolasse, grazie anche ai provvedimenti duri ma necessari di Governatori come Vincenzo De Luca e alla grande correttezza dei nostri concittadini.

Proprio in un giorno solenne come questo, dove il nostro sentimento di essere Italiani è più forte sento, in qualità di rappresentante dell’Istituzione locale, di dover ringraziare tutti i concittadini che, tranne rarissime eccezioni, hanno dato dimostrazione esemplare di correttezza e rispetto delle norme in un momento così difficile.

Il grado di civiltà di una comunità si misura nei momento più bui e la nostra ha dimostrato di essere una delle più belle d’Italia, non perdendo mai la sua umanità e calore nel pieno rispetto delle norme necessarie.

Grazie a tutti voi! Insieme ce la faremo”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.