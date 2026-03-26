San Giorgio a Cremano – Evade dagli arresti domiciliari e scappa nella scuola: arrestato 38enne

San Giorgio a Cremano, quasi le 3 del mattino. I Carabinieri della locale stazione stanno effettuando un servizio notturno quando vedono il 38enne R. D’A.. L’uomo è conosciuto visto che dovrebbe essere agli arresti domiciliari.

Il 38enne sta passeggiando a via Nochese e quando vede la gazzella scappa. I militari lo inseguono ma lui non ne vuol sapere di fermarsi. Corre in cerca della via di fuga e quando nota una recinzione la scavalca. E’ il muro di recinzione dell’Istituto Comprensivo Rodolfo Stanziale. Il 38enne crede di averla fatta franca ma altre auto dei carabinieri sono alla sua ricerca. Pochi minuti e l’uomo viene rintracciato e bloccato nel piazzale delle palazzine popolari di Via San Martino, a due passi da casa sua.

Il 38enne viene arrestato e ora è in attesa di giudizio.