San Giorgio a Cremano – Estorsione, rapina e atti persecutori ai danni di una donna: arresti domiciliari per due persone

Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati dei reati di estorsione, rapina e atti persecutori commessi nei mesi di febbraio/marzo 2025 in San Giorgio a Cremano in danno di una donna.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito della denuncia della vittima, in preda alla disperazione per le continue vessazioni e richieste estorsive da parte dei due indagati, hanno portato all’emissione della predetta ordinanza.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.