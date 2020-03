San Giorgio a Cremano – Emergenza COVID19, seconda vittima del virus, 8 i casi positivi

UN ALTRO CONCITTADINO SCOMPARSO A CAUSA DEL COVID 19 – RESTIAMO A CASA

La nostra comunità piange oggi il secondo concittadino ammalato di Coronavirus. Mi stringo idealmente alla famiglia a cui va il cordoglio della città. Conosco bene la famiglia e ho avuto anche modo di conoscere il cittadino scomparso, un padre amorevole e un lavoratore amato dai colleghi.

Il bollettino di oggi purtroppo viene così aggiornato: otto positivi e due deceduti. Non sono numeri, sono persone, padri, madri, nonni, fratelli, figli, amici, conoscenti, vicini… persone che ci hanno lasciato o che vivono la malattia in modo più o meno veemente. E’ toccato a loro, domani potrebbe toccare a noi: per questo, ancora una volta, rimanete in casa e che non uscite che per motivi di assoluta necessità. Avete i numeri a cui chiamare sia per alimenti che per farmaci. Non c’è altro modo per evitare nuovi lutti. Invito quindi tutta la cittadinanza, ancora una volta, a rispettare le norme in questo difficile momento: non farlo vuol dire mettere tutti gli altri in pericolo.

Giorgio Zinno