San Giorgio a Cremano – Emergenza COVID19, controlli sul territorio, Zinno: “7 persone denunciate oggi!”

San Giorgio a Cremano – Emergenza COVID19, controlli sul territorio, Zinno: “7 persone denunciate oggi!”

“INVITO AGLI AMMINISTRATORI A IGIENIZZARE LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI- 70 CONTROLLI E 7 DENUNCIATI

Cari concittadini, anche oggi abbiamo lavorato per garantire la sicurezza di tutti. Innanzitutto, gli amministratori di condominio sono invitati ad effettuare interventi di igienizzazione nelle parti comuni degli immobili con particolare cura per le superfici di maggior contatto quali porte, portoni, portinerie, ascensori, impianti citofonici, cassette postali, corrimano etc.

Il Comune sta intervenendo costantemente per ripulire le strade, ma anche gli spazi privati vanno tenuti puliti per limitare il contagio. Già molti amministratori hanno effettuato pulizie straordinarie, ma non tutti: ogni cittadino si faccia parte attiva per stimolare il proprio amministratore, per il bene di tutti. Continua intanto, il controllo del territorio: solo oggi la polizia municipale ha effettuato 70 controlli e denunciato 7 persone, tra cui concittadini che erano da poco tornati da un viaggio all’estero e non avevano comunicato il loro ritorno. Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sui provvedimenti per sostenere l’economia e le famiglie italiane in questo difficile momento e domani vi informerò anche su questo. Intanto, restiamo a casa.” Così Giorgio Zinno Sindaco di San Giorgio a Cremano