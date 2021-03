San Giorgio a Cremano – Emergenza COVID-19, 98 nuovi contagi dal 25 febbraio

“Cari concittadini, come ogni inizio settimana vi aggiorno sulla situazione relativa al contagio nella nostra città.

Attualmente a San Giorgio a Cremano vi sono 230 positivi. 98 solo dal 25 febbraio ad oggi e tra questi, 18 sono tra 0 e 18 anni.

Dal grafico pubblicato sulla piattaforma Sinfonia, messa a disposizione dalla Regione Campania, su cui vengono regolarmente caricati i dati, emerge in particolare che i casi positivi nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni sono più che triplicati.

E’ evidente quindi che il contagio si sta diffondendo soprattutto tra i bambini delle scuole primarie.

Questo giustifica la decisione presa già lo scorso giovedì di sospendere le attività didattiche in presenza e di farle proseguire in DAD, così come è stato poi confermato dal Presidente della Regione Campania nella giornata di sabato, estendendo il provvedimento anche alle scuole dell’infanzia.

Attualmente le classi in quarantena sono 11: 3 al plesso Stanziale, 2 alla Don Milani, 1 alla Marconi, 2 alla Dorso, 2 alla De Filippo e 1 al plesso S.Agnello.

Impennata di casi anche tra i 27 e i 35 anni e tra i 54 e i 60 anni. Questo significa che, data la contagiosità del virus anche tra gli adulti, prendere provvedimenti nelle scuole non basta.

Siamo intervenuti infatti anche sulla chiusura dei parchi pubblici dove, complici le temperature primaverili, si sono verificati spesso assembramenti di persone. (La chiusura riguarda tutti i pomeriggi dalle 14 e nei week end dalle 10 del mattino).

Inoltre abbiamo stabilito il divieto di stazionamento in alcune aree dove pure hanno l’abitudine di riunirsi giovani e adulti nei week end (più precisamente nei perimetri compresi tra via A. Moro, via San Giorgio Vecchio e Beata Maria della Passione; tra piazza G. Bruno,via Pittore e via S. Giorgio Vecchio,nell’area area compresa tra via Salvatore di Giacomo, Via Manzoni, Via Carducci e via S. Rosa e Piazza Trieste e Trento).

A tal proposito lo scorso week end sono stati effettuati molti posti di controllo da Polizia Municipale, Polizia Di Stato e Carabinieri e non sono state riscontrate grosse criticità. E’ chiaro però che vi è la necessità di aumentare le forze in campo, coma ho già chiesto insieme ad altri Sindaci.

Ultima considerazione, quella riservata alla variante inglese che attualmente non viene più rilevata dai laboratori. Infatti, negli ultimi tre casi riscontrati a scuole chiuse, che hanno comunque portato alla quarantena per altrettante classi, non sappiamo se si tratta di variante inglese o meno. Tuttavia nell’ordinanza del Presidente De Luca viene indicato l’obbligo di tracciare i contatti dei casi ascrivibili alle varianti, a partire da quella inglese.

Su questo fronte stiamo aspettando chiarimenti di cui vi aggiornerò come sempre, con la massima trasparenza.

Non possiamo abbassare assolutamente la guardia. E dobbiamo ricordarci che ogni nostra azione, compiuta con leggerezza, può avere effetti pericolosi per noi e per i nostri cari.”

Cosi il Sindaco Giorgio Zinno