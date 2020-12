San Giorgio a Cremano – Emergenza Coronavirus: dal 9 dicembre riaprono solo gli asili

“Cari concittadini, la Regione ha deciso per la riapertura di asili nido, scuole dell’infanzia, prime e seconde classi della primaria: nelle prossime ore il presidente De Luca firmerà apposita ordinanza.

A tutela della salute pubblica e con i poteri conferitimi dalla legge, io ho preso una decisione diversa: negli ultimi giorni i numeri dei contagiati nella nostra città sono diminuiti, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia.

Ho ritenuto, pertanto, contemperare la cautela necessaria in questa difficile situazione con il diritto allo studio ed alla socialità dei più piccoli: dal 9 dicembre a San Giorgio a Cremano riprenderanno le attività didattiche in presenza solo i bambini che frequentano asili nido e scuole dell’infanzia (0-6 anni) mentre resterà la sospesa la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie, dove si continuerà ad operare con la DAD.