San Giorgio a Cremano – Elio Manna al fianco di Giovanni Marino: “Coordinamento delle forze sul territorio e legalità alla base del mio impegno”

San Giorgio a Cremano – Elio Manna al fianco di Giovanni Marino: “Coordinamento delle forze sul territorio e legalità alla base del mio impegno”

Ufficiale, Elio Manna gia commissario della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano fara parte della squadra di

Giovanni Marino in caso di vittoria alle prossime elezioni. Al termine della tavola rotanda sulla sicurezza tenutasi in villa Bruno, Giovanni Marino ha annunciato che chi ha le competenze deve occuparsi delle cose che sa fare e per questo ha comunicato che il funzionario di polizia, con un passato nella sqaudra mobile di Napoli, sara’ al suo fianco e a quello della coalizione civica nel caso dovesse prevalere nelle urne.

San Giorgio merita attenzione e cura e della nuova amministrazione dovra’ far parte chi ama la Citta’ e ha le competenze giuste. Soddisfatto Manna che afferma: “ Coordinamento forze sul territorio, installazione di videocamere moderne, educazione alla legalita: questi i cardini del mio impegno”