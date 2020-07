San Giorgio a Cremano – Elezioni comunali 2020, Maurizio Savarese: “Noi del Laboratorio Civico vogliamo parlare di idee e progetti per la città, senza pettegolezzi o posizionamenti”

“Questa lunga campagna elettorale e’ incentrata solo su pettegolezzi e posizionamenti. Noi del Laboratorio Civico vogliamo parlare di idee e progetti per una San Giorgio più sicura e più vivibile.

Vogliamo un confronto su quanto realizzato da un’amministrazione immobile ed è su che bisogna impegnarsi nei prossimi 5 anni. “

Queste le parole di Maurizio Savarese, già vicesindaco della Citta con il sindaco Riccardi e coordinatore della coalizione Civica che indica in Giovanni Marino il candidato Sindaco.

“Insieme a Peppe Russo, già capogruppo regionale del PD, abbiamo coinvolto la società civile, tanti professionisti perché la prossima consiliatura sia all’insegna della trasparenza e della competenza in netta discontinuità con quanti non conoscono i termini servizio e amore per la citta”, ha concluso.