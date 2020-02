San Giorgio a Cremano- Elezioni comunali 2020, intervista al candidato sindaco Giovanni Marino

Elezioni comunale 2020, San Giorgio a Cremano si prepara al voto e fra i vari candidati abbiamo incontrato Giovanni Marino, nonché ex vice sindaco del territorio, per chiedere informazioni sulla sua candidatura e gli obiettivi da raggiungere.

Come nasce il progetto del Laboratorio Civico e la candidatura a sindaco?

Il progetto nasce per dare alla città un’alternativa basata sulle competenze e radicamento territoriale, manca infatti da troppo tempo la cura del territorio dove l’obiettivo è porre l’attenzione sulla città di San Giorgio a Cremano, migliorandola sotto ogni punto di vista.

E’ tempo di programmi per la città, quali sono gli obiettivi di Giovanni Marino per San Giorgio a Cremano

Sicuramente far ritornare il buonsenso sul territorio sangiorgese dove gli obiettivi principali sono la riqualificazione delle zone abbandonate; la valorizzazione dei percorsi culturali; rinnovare e tutelare l’aspetto ambientale garantendo maggiori spazi verdi. Nell’ambito delle politiche sociali ad esempio, vogliamo rendere accessibili due appartamenti confiscati alla camorra. Inoltre l’attenzione sarà posta anche nel consegnare ai giovani una città più ricca in termini di divertimento, visto che alle 20 di sera la città è spenta e i ragazzi preferiscono andare altrove.

Tour tra la gente, i gazebo informativi per far sentire la vicinanza alle persone

Sì, stiamo procedendo con questi tour su strade diverse per poter non soltanto informare ma essere noi informati dai cittadini riguardo le esigenze della zona, ascoltando le proposte cercando poi di soddisfare quello che ci viene chiesto.

7 liste a sostegno, ci presenta i candidati.

Una coalizione civica fatte da tanti professionisti e persone per bene che hanno accettato di scendere in campo per migliorare dal basso le condizioni di vita dei cittadini di San Giorgio a Cremano. In merito a questo punto nel corso del tempo presenteremo singolarmente sui canali social l’intera nostra squadra, ora voglio dire che lavoreremo tutti per il bene della città.