San Giorgio a Cremano – “Donne in March – III edizione”: dal 7 marzo al via gli eventi per celebrare la donna e la parita’ di genere

In occasione delle celebrazioni dedicate alla Donna, a San Giorgio a Cremano ci saranno eventi e appuntamenti che coinvolgeranno la comunità con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare, attraverso musica, teatro e altre forme di arte, su discriminazione, contrasto alla violenza di genere e diritti delle donne.

Attraverso gli assessorati alle Pari Opportunità e all’Istruzione, abbiamo elaborato un programma di eventi dal 7 al 20 marzo, inteso come un percorso che affronta questi temi e pone l’accento sul rispetto, la valorizzazione della figura femminile e la promozione del benessere collettivo. “Donne in March, giunto alle III edizione infatti non è soltanto un’occasione per commemorare il cammino percorso, ma anche per richiamare l’attenzione sulle sfide ancora aperte nel percorso verso la piena uguaglianza di genere.

Si parte il 7 marzo con il Flash Mob studentesco a Piazza del Plebiscito a Napoli, promosso dall’ Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania. Da San Giorgio a Cremano partiranno delegazioni di studenti con pullman messi a disposizione dall’ente per unirsi in un’espressione artistica collettiva, di impegno sociale.

Nello stesso giorno partirà anche il Contest Fotografico “Scatti di donna”, rivolto agli under 35. Il 28 marzo ci sarà la premiazione ufficiale delle migliori foto.

L’8 marzo, alle 18.00, nella Biblioteca Villa Bruno, potremo prendere parte a “C’era una volta…la donna” – dibattito, performance e testimonianze di donne, a cura della Pro Loco

Il 10 marzo, alle 10.00 si svolgerà poi il Premio di Letteratura Edita “Cremano Donna”, giunto alla III edizione, a cura dell’Ass. La Bottega delle Parole. Nella Biblioteca di Villa Bruno sarà premiata l’autrice vincitrice del concorso che lo scorso anno è stata scelta da una giuria di studenti. Saranno presenti le tre scrittrici finaliste e le classi coinvolte nel progetto.

L’11 marzo invece, alle 10.30, presso il Centro Polifunzionale in via Mazzini, gli studenti delle scuole secondarie parteciperanno a “Non è colpa tua”, dialogo con psicologi ed esperti sul tema della violenza sulle donne, analizzandone le cause, le dinamiche e gli strumenti di prevenzione.

Il 13 marzo vi sarà una grande serata di condivisione con il Concerto di Veronica Simioli e Mavi, due bravissime artiste, molto note nel panorama partenopeo, che ci faranno cantare e divertire sulle note di un repertorio che esalta la forza, la sensibilità e la resilienza delle donne. Ore 20.30 – Fonderie Righetti, Villa Bruno, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: eventi@e-cremano.it

Infine il 20 marzo nelle Fonderie Righetti -Villa Bruno, alle 19.00, la bravissima attrice sangiorgese, Alessandra Masi porterà in scena il monologo “Luna 57”. Una rappresentazione teatrale sulla solitudine e il silenzio, in cui è protagonista una giovane hikikomori che affronta un intenso percorso interiore. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria alla mail: eventi@e-cremano.it.