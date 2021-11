San Giorgio a Cremano – Domani scuole aperte

DOMANI SCUOLE APERTE!!!

PUBBLICATE FAKE NEWS DA PARTE DI STUDENTI, CHE CREANO DISAGIO A COETANEI E FAMIGLIE

Cari concittadini, non dovrebbe essere una notizia, ma sono costretto a comunicare che domani le scuole sono regolarmente aperte.

Ieri, insieme ad altri colleghi, ho firmato ordinanza di chiusura delle scuole, per la giornata di oggi, in quanto la protezione civile relegava il nostro territorio in zona arancione , causa forti raffiche di vento e rovesci temporaleschi.

Ovviamente domani la scuola sarà aperta non essendoci gli estremi per rinnovare l’ordinanza, ma qualche “burlone”, sta facendo girare notizie false utilizzando anche fotomontaggi di questa pagina.

Vi invito a diffidare da messaggi che non siano pubblicati sulla mia pagina ufficiale , Giorgio Zinno Sindaco o sul sito del Comune, onde evitare confusione sia ai genitori che ai ragazzi.

Comprendo che qualcuno è incosciente e ignorante e tenta di creare caos, ma rinnovo l’invito a tutti voi di informarvi sempre sui siti e sulle pagina ufficiali.

Mi giungono in queste ore notizie, addirittura di ordinanze false che girano su gruppi social.

Voglio inoltre ricordare ai ragazzi e alle ragazze che è inutile scrivermi in privato per avete notizie sulle chiusura perché dinanzi a centinaia di messaggi sarebbe complicato rispondere.

Eventuali ordinanze di chiusura, sono atti importanti e saranno sempre comunicati attraverso i canali ufficiali.

Fa sorridere a volte leggere dei messaggi dove si chiede di chiudere per il compito di geometria o per una interrogazione, comprendo l’importanza per un ragazzo di tale tema ma capirete con il tempo che un Sindaco può chiudere le scuole solo in casi eccezionali e seri . Così il Sindaco Giorgio Zinno