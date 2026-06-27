Possesso di documenti falsi. E’ il reato per il quale dovrà difendersi davanti ad un giudice, G. N.
46 anni di Avellino, l’uomo è stato sorpreso nell’ufficio postale di via Bachelet a San Giorgio a Cremano con documenti contraffatti.
Avrebbe attivato una carta prepagata, utilizzando l’identità di un uomo del 62.
I carabinieri della locale stazione, dopo aver accertato la sua reale identità l’hanno arrestato e ristretto in camera di sicurezza. E’ ora in attesa di giudizio.
Cronaca
San Giorgio a Cremano – Documenti falsi per attivare carta prepagata, 46enne arrestato
Possesso di documenti falsi. E’ il reato per il quale dovrà difendersi davanti ad un giudice, G. N.
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