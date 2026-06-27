San Giorgio a Cremano – Documenti falsi per attivare carta prepagata, 46enne arrestato

Possesso di documenti falsi. E’ il reato per il quale dovrà difendersi davanti ad un giudice, G. N.

46 anni di Avellino, l’uomo è stato sorpreso nell’ufficio postale di via Bachelet a San Giorgio a Cremano con documenti contraffatti.

Avrebbe attivato una carta prepagata, utilizzando l’identità di un uomo del 62.

I carabinieri della locale stazione, dopo aver accertato la sua reale identità l’hanno arrestato e ristretto in camera di sicurezza. E’ ora in attesa di giudizio.