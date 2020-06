San Giorgio a Cremano – Disabili psichici lavorano nel laboratorio di sartoria, realizzano mascherine e le donano alla Municipale. Zinno: “Per noi le differenze sono un valore”

Disabili psichici realizzano mascherine certificate e le donano al Corpo di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano. A riceverle è stato il sindaco Giorgio Zinno, dalle mani della presidente della Cooperativa sociale Litografi Vesuviani, Ornella Scognamiglio.

Nella cooperativa, nata 20 anni fa da una collaborazione tra il Comune di San Giorgio a Cremano, guidato dall’allora sindaco Riccardi e la Asl Na3 Sud, lavorano circa 40 persone, di cui 11 sono soci lavoratori assunti a tempo indeterminato e altri svolgono attività grazie alle borse lavoro. I Laboratori di Sartoria e di Litografia si trovano entrambi a San Giorgio a Cremano e i prodotti, tra cui borse e altre creazioni la loro realizzate, vengono vendute sul sito di e-commerce: www.litografivesuviani.it.

La mission della Cooperativa è principalmente la riabilitazione psichiatrica dei pazienti, attraverso l’integrazione lavorativa, con l’obiettivo non solo di curare e assistere gli utenti ma dare un futuro a tanti ragazzi, rendendoli indipendenti anche economicamente.

“Attualmente Litografi Vesuviani rappresenta una realtà vivace e fortemente operativa sul nostro territorio che forse non tutti conoscono – ha detto il sindaco Giorgio Zinno. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto da questa cooperativa sociale che, partendo dalla sola litografia, si è ampliata nel tempo con il laboratorio sartoriale e che ha altri progetti che potranno avere ricadute positive sul territorio. Sosterremo questa ed altre realtà come quella dei Litografi Vesuviani perchè crediamo nel principio che ha sempre ispirato molte iniziative di questa amministrazione, ovvero che le differenze vanno considerate come un valore”.

Oltre ai Laboratori, la cooperativa svolge anche attività di orto sociale, formazione e accompagnamento nei percorsi di inserimento lavorativo.