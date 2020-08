San Giorgio a Cremano – Di Giacomo risponde a Marino: “Pronto al confronto sulla politica vera”

Comunicato stampa Ciro di Giacomo

In merito all’articolo sul Consigliere Ciro Di Giacomo, pubblicato sulla testata TorreChannel, circa presunte simpatie di destra pur militando nella coalizione di Zinno, ebbene ribadire che il mededimo Consigliere è capogruppo di Maggioranza già dal 2017 e da allora ha sempre sostenuto il Sindaco Zinno e attualmente candidato nella lista Uniti per San Giorgio a sostegno del Sindaco uscente.

Inoltre, lo stesso non sosterrà alcun candidato di centrodestra alle elezioni Regionali come erroneamente riportato nel comunicato stampa. Tra l’altro l’eurodeputato Martusciello non è candidato alle Regionali e la foto pubblicata risale a più di tre anni fa. Questa notizia trita e ritrita è stata già più volte smentita dal consigliere Di Giacomo attraverso il suo profilo facebook.​ Gli attacchi personali senza fondamento ha dichiarato Di Giacomo, denotano la mancanza di argomenti e di confronto politico sulle tematiche che interessano la città. Giovanni Marino, che conosco e che stimo personalmente, parla di città allo sbando ma lui è stato in maggioranza dal 2007 al 2017, e prima di allora andava tutto alla grande. Quindi è singolare come sia cambiato il suo giudizio sulla città in maniera così repentina.Probabilmente credono che infangando gli avversari possa tornargli utile, ma invece denota una grande difficoltà e forse un disperato tentativo di guadagnare consensi, ma non sarà così. Parlare degli avversari invece che dei propri programmi denota che sentono la sconfitta terribilmente vicina.

Quindi faccio i miei più sinceri in bocca al lupo a Giovanni Marino e gli rinnovo l’invito a confrontarci​ sulla politica vera, quella che interessa alla gente e non sulle chiacchiere senza fondamento raccolte qui e là, conclude Di Giacomo.