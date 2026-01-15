San Giorgio a Cremano – Dal controllo al codice della strada all’arresto per droga: Carabinieri sorprendono pusher

Questa notte a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga il 23enne già noto alle forze dell’ordine P. B..

L’uomo, fermato mentre percorreva via San Martino durante un controllo al codice della strada, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e marijuana. E’ scattata così anche la perquisizione domiciliare e lì i carabinieri hanno trovato quasi 52 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente..

Il 23enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.