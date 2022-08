San Giorgio a Cremano – Da settembre uno sportello a supporto delle famiglie e delle attivita’ commerciali

San Giorgio a Cremano, 1 agosto 2022 – Firmato un Protocollo di intesa tra Comune di San Giorgio a Cremano e l ‘Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, nell’ambito delle azioni a sostegno della cittadinanza e in particolare delle attività produttive. La firma oggi , presso la sede dell’Ordine in piazza Dei Martiri.

Grazie alla collaborazione del Dott. Vincenzo Tiby e del Dott. Mauro Pietropaolo, consiglieri sangiorgesi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, a settembre aprirà sul territorio uno sportello di informazione e supporto in materia di:

Tutela consumeristica;

Individuazione ed applicazione misure fiscali a sostegno delle famiglie;

Mediazione per l’amichevole composizione di controversie;

Analisi strutturale del sovraindebitamento;

Analisi di misure a sostegno per lo sviluppo delle attività economiche;

Lo sportello sarà aperto presso Villa Bruno a partire dal mese di settembre, almeno un giorno a settimana (che sarà comunicato a fine agosto).

Lo sportello è stato strutturato per garantire un accesso diretto al servizio, da parte del cittadino o dell’imprenditore, presentandosi presso la sede oppure attraverso una prenotazione all’indirizzo mail che sarà attivo dall’apertura dello sportello.

“Le ultime due misure, tra i servizi offerti sono particolarmente rilevanti per la nostra comunità, in quanto offrono un reale sostegno alle famiglie e alle attività produttive, tutte colpite da una crisi iniziata con la pandemia e incalzata dalla guerra. Sovraindebitamento e sostegno allo sviluppo delle attività economiche rappresentano infatti i due fattori fondamentali per la crescita della nostra comunità.”

Inoltre l’Ordine dei Dottori Commercialisti provvederà ad individuare tra i propri iscritti ulteriori esperti che saranno coinvolti nelle attività di informazione, garantendone la qualità professionale nel rispetto delle specifiche norme deontologiche;

“Ho firmato con piacere questo protocollo insieme al Presidente dell’Ordine dott. Eraldo Turi che ringrazio, alla presenza di tutto il consiglio dell’Ordine. – conclude il Primo Cittadino

Insieme offriremo ai concittadini uno strumento che , in completa gratuità, sarà di supporto alla gestione delle famiglie e delle imprese.”