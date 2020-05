San Giorgio a Cremano – Da oggi attive tre circolari Eav, verde, rossa e azzura. Zinno: “Obiettivo raggiunto per agevolare i cittadini raggiungendo aree non ancora servite”

Sono da oggi attive le tre circolari Eav a San Giorgio a Cremano.

DI SEGUITO IL POST DEL PRIMO CITTADINO

“Cari concittadini,

Questa mattina ho incontrato il responsabile “Movimento Eav”, Luigi Ferrara che mi ha confermato che da oggi sono attive tre circolari Eav: verde, rossa e azzurra, con corse ogni ora.

Un obiettivo raggiunto a seguito della riunione dello scorso marzo con i vertici Eav in cui si era valutata la possibilità di incrementare le corse e i percorsi in città per agevolare sempre più i cittadini raggiungendo aree non ancora servite. Tale servizio non partì come previsto a metà marzo a causa della pandemia, ma da oggi parte per ora con i vecchi tragitti.

Difatti sempre a marzo discutemmo di allungare alcuni tragitti per coprire tutto il territorio cittadino, arrivando anche nell’area industriale e utilizzando due vetture per la circolare rossa portando a ogni mezz’ora la frequenza della stessa.

Inoltre concordammo di unificare tutte le fermate, comprensiva quella delle vetture che fanno servizio per e dall’Ospedale del Mare nei pressi dell’Asl a via Cappiello.

Queste migliorie, previste nell’incontro di marzo, entro inizi giugno dovrebbero partire dando un servizio migliore ai nostri concittadini in un periodo dove il servizio pubblico deve essere integrato per compensare la necessità di diminuire il numero di concittadini per vettura in rispetto delle regole di sicurezza discese dal covid19.

Visti i problemi legati alla chiusura della stazione della circumvesuviana di Via Cavalli di Bronzo oggi abbiamo concordato una nuova modifica alle linee in maniera che da giugno la circolare azzurra faccia anche servizio di collegamento tra le due stazioni della città.

Sabato ho risentito il presidente Eav Umberto De Gregorio che ringrazio per aver ripristinato le linee urbane con un innegabile beneficio per la nostra città, che ha confermato per ora l’impossibilità della riapertura della stazione di via Cavalli di Bronzo per motivi di sicurezza.

Ho dato la disponibilità ad affrontare insieme il problema, magari chiedendo una collaborazione anche alla nostra protezione civile per verificare i flussi e nei prossimi giorni comprenderemo se è possibile fare ciò”.