San Giorgio a Cremano – Cremano Film Festival, il 31 maggio Gran Galà a Villa Vannucchi

Cremano Film Festival, è tutto pronto per la serata finale dedicata al Gran Galà che si svolgerà in Villa Vannucchi sabato 31 maggio, a partire dalle 20.30.

Un evento dedicato al cinema italiano che conclude la kermesse promossa e ideata dal Sindaco Giorgio Zinno e dal Vice sindaco Pietro De Martino con l’obiettivo di valorizzare la vocazione cinematografica di San Giorgio a Cremano.

Ospite d’onore del Gran Galà sarà Nicola di Pinto, attore dalla straordinaria carriera impegnato, tra gli altri, in vari film di Giuseppe Tornatore, tra cui: “Il camorrista” e “Nuovo Cinema Paradiso”, ma anche in serie tv come “La piovra”, “Il maresciallo Rocca”, e in tempi più recenti in “The White Lotus”.

Sarà presente anche la madrina del Cremano Film Festival, l’attrice Nunzia Schiano e Lorenzo Fantaschini, figlio di Ennio Fantastichini che ritirerà il Premio alla memoria del padre. Altri premi saranno consegnati all’attore Tommaso Bianco, alla fotografa di scena Anna Camerlingo, alla casting director Marita D’Elia, oltre che alle opere prime e al miglior cortometraggio in concorso, giudicati da una giuria di esperti. Condurranno la serata Enzo Agliardi e Bendetta Valanzano. La regia è di Gianni Parisi.

E’ prevista la presenza anche di altri attori italiani, produttori, registi e addetti ai lavori del settore cinematografico per sugellare questa terza edizione del Cremano Film Festival che ha avuto i patrocini del Ministero della Cultura, della Regione Campania – per il tramite della Film Commission – della Città Metropolitana e di Rai Campania.

Il Cremano Film Festival, la cui direzione artistica è affidata a Massimo De Matteo, è arrivato alla terza edizione e seguendo il fil rouge delle “opere prime”, ha dato la possibilità di assistere gratuitamente alle proiezioni dei film: “La casa degli sguardi” – primo film da regista di Luca Zingaretti; Nero” di Giovanni Esposito; “Sotto Coperta” di Simona Cocozza e “Quanno chiove”, di Mino Capuano. Proiezioni che sono state precedute da incontri con registi, cast e case di produzione.

Inoltre, sempre durante il Cremano Film Festival sono state intitolate le terrazze di Villa Bruno al maestro Francesco Rosi che qui girò alcune delle sequenze più iconiche del film Le mani sulla città del 1963, capolavoro del cinema d’impegno civile, vincitore del Leone d’oro. Cerimonia a cui hanno preso parte Carolina Rosi, figlia del regista, il nipote Riccardo e il giornalista e critico Giulio Baffi.

Fino al 6 giugno infine, sarà visitabile gratuitamente, presso il Museo Civico di San Giorgio a Cremano, la mostra fotografica “Figli di una stella” di Anna Camerlingo, tra le più apprezzate fotografe di scena italiane. Si tratta di una selezione di scatti realizzati durante le riprese del film Figli di una stella di Massimiliano Gallo.

“Il Cremano Film Festival si conferma una manifestazione culturale in continua crescita, capace di attrarre ospiti prestigiosi, proporre eventi di grande qualità e offrire gratuitamente alla cittadinanza opere prime di valore – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Con questo spirito, San Giorgio a Cremano consolida il proprio ruolo di città del cinema e punto di riferimento per la promozione culturale e la valorizzazione del territorio anche in ambito cinematografico.”

Giunto alla sua terza edizione, il Festival rappresenta un’occasione unica per affermare una vocazione che affonda le radici nella nostra storia con figure come Francesco Rosi – aggiunge il vice sindaco Pietro De Martino – e che si è evoluta grazie ai tanti luoghi della nostra città scelti come set e ai numerosi professionisti sangiorgesi che operano nel mondo del cinema. Il CFF è sempre più uno dei tratti distintivi della nostra identità culturale e San Giorgio a Cremano si sta consolidando come vera e propria città del cinema.”