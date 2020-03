San Giorgio a Cremano – COVID 19, parchi chiusi e stop al mercato di via Bachelet

ORDINANZA REGIONALE: PARCHI CHIUSI E MERCATO DI VIA BACHELET CHIUSO

Come molti avrete letto oggi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emesso una nuova ordinanza con la quale “e’ fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali”.

Pertanto abbiamo CHIUSO le nostre magnifiche ville e i parchi su tutto il territorio, almeno fino al 25 marzo.

So benissimo che questo significherà, per alcuni concittadini, non poter più usufruire di luoghi dove, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza, si poteva prendere un pò d’aria ma questo ci dà la misura del pericolo che è in atto.

Inoltre, sempre secondo l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che vieta lo svolgimento dei mercati per la vendita al dettaglio, anche di generi alimentari, è CHIUSA anche l’area mercatale coperta di via Bachelet.

A tal proposito ho disposto per i commercianti, la sospensione del pagamento del canone di concessione in uso dei box fino al 25 marzo, salvo ulteriori proroghe, in maniera che per i giorni di chiusura non dovranno pagare il canone. Il Governo sta predisponendo le misure per venire incontro ai commercianti proprio rispetto ai fitti e mutui. Essendo concessioni comunali noi agiamo immediatamente sperando che a breve vi siano interventi per tutti i commercianti. Aspettiamo che il Governo ci comunichi le azioni che saranno messe in campo per sostenere il commercio.

Vi ricordo di restare a casa e di continuare a comportarvi con quel grande senso di responsabilità e unione che ci sta rendendo una grande comunità.