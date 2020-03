San Giorgio a Cremano – Covid-19, denunciate 4 persone per violazione del decreto

“Sono settimane difficili per tutti noi e, con il passare dei giorni aumentano ulteriormente le misure di prevenzione e contenimento del contagio.

In città i controlli delle Forze dell’Ordine sono costanti. I turni della Polizia Municipale proseguono tutti i giorni fino alle 24 con il supporto di Polizia e Carabinieri. Sebbene la nostra comunità si stia dimostrando responsabile e matura, ieri sono state denunciate quattro persone che erano venute appositamente da Casalnuovo nella stessa auto per pregare in una struttura cittadina. Vi invito ancora una volta ad evitare gli assembramenti in qualsiasi luogo, mantenendo comunque sempre la distanza di sicurezza anche quando siete costretti ad uscire per motivi strettamente necessari.

Ieri, sentiti i dirigenti didattici ho chiuso le scuole ritenendo improponibile che il personale Ata fosse costretto a recarsi negli istituti ogni mattina. Oggi ho disposto anche la chiusura al pubblico del cimitero cittadino fino al 3 aprile 2020, garantendo comunque l’erogazione dei servizi fondamentali. Lo avevo lasciato aperto perché in un momento così difficile è il luogo di rifugio spirituale per molti, ma abbiamo dovuto dare atto che, anche lì, molti non rispettavano le prescrizioni relative alle distanze.

Inoltre, d’accordo con il vicesindaco Michele Carbone, abbiamo attivato una linea telefonica attraverso la quale potranno pervenire le richieste da parte di anziani non autosufficienti e disabili per servizi di “assistenza domiciliare leggera” (ad. es. spesa alimentare, detersivi e farmaci).

Il numero verde 800592104. E’ operativo dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio è garantito dall’ATI Luna – Aido.

Continua ad essere attivo anche il servizio di assistenza leggera a cura della Protezione Civile cittadina, che può essere richiesto allo 0815654742. Domani, insieme alle associazioni di protezione civile operanti sul territorio, metteremo in campo ulteriori azioni di supporto alla cittadinanza;

Infine ho disposto che da oggi qualsiasi riunione operativa all’interno del Comune venga svolta attraverso i software di conferenza virtuale e tutti gli strumenti messi a disposizione per evitare contatti diretti. Una decisione dettata dalla determinazione di voler garantire il monitoraggio dell’emergenza nella nostra città, mantenendo intatta la catena di direzione e gestione ordinaria dell’amministrazione. Ricordo che il Coc (centro operativo comunale) è convocato permanentemente dal 23 febbraio e agisce 24/24 tramite strumenti di comunicazione a distanza.

Rivolgo un ulteriore appello ai donatori di sangue. Domani tornerà a piazza Troisi il camper dell’Avis. Vi ricordo che il Ministero della Salute ha chiarito che LA DONAZIONE DEL SANGUE È SICURA! Venerdì 13 marzo quasi 100 persone hanno donato mostrando una grande generosità. Le attività di raccolta sangue sono tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA); pertanto sono consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso i punti di raccolta.”

E’ quanto dichiarato dal primo cittadino Giorgio Zinno.