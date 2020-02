San Giorgio a Cremano – Coronavirus, positivo un cittadino sangiorgese, Zinno: “Si cerca di risalire agli spostamenti”

Mi è stato appena comunicato che, tra i quattro nuovi casi accertati di positività al Coronavirus presso il Cotugno risulta anche un cittadino residente a San Giorgio a Cremano. In questi momenti, i sanitari stanno risalendo ai suoi spostamenti degli ultimi giorni ma, al momento, non abbiamo ulteriori notizie.

Due sono gli inviti che mi sento di fare alla cittadinanza in questo momento: mantenete la calma, innanzitutto: l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che si creino situazioni di panico. Poi, continuate ad attenervi alle prescrizioni igieniche del Ministero della Salute e degli organi competenti.

Le istituzioni stanno facendo la loro parte, chiediamo ai cittadini di fare la loro. Continuerò ad essere in stretto contatto con le autorità che si stanno occupando del caso e, in massima trasparenza, comunicherò appena possibile le novità e le decisioni che prenderò nelle prossime ore a tutela della cittadinanza.

Cosi il sindaco a Giorgio Zinno