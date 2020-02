San Giorgio a Cremano – Coronavirus, incontro sindaci regione Campania, Zinno: “Monitoraggio costante, le scuole rimarranno aperte”

“NO AL PANICO, SI ALLA PRUDENZA

E’ appena terminata la riunione con tutti sindaci della Campania convocata dal governatore Vincenzo De Luca per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Ancora una volta è stato ribadito che è necessario evitare qualsiasi psicosi e che per ora la situazione è completamente sotto controllo. Le scuole, le università, gli uffici pubblici e gli esercizi commerciali privati rimarranno aperti, mentre, per prudenza, saranno limitati gli eventi e le manifestazioni pubbliche, per evitare assembramenti.

A San Giorgio a Cremano il Comitato Operativo Comunale di protezione civile, da me presieduto, sta lavorando alacremente ed in seduta permanente da domenica scorsa per evitare qualsiasi tipo di disagio e per prendere le misure più opportune in favore della cittadinanza. Operiamo in stretto contatto con l’Asl Napoli 3 segnalando tutti i casi di persone provenienti da zone a rischio che ci vengono segnalati: il monitoraggio è costante come puntuali le procedure messe in atto dall’Asl per i controlli laddove necessari.

Per segnalare l’arrivo in città da zone a rischio bisogna contattare il numero 0815654742. Siete in tanti a contattare quindi potrebbe volerci un po’ per avere risposta.

Ancora una volta invito tutti alla calma, a seguire le indicazioni dei diversi organi dello Stato e a porre in essere comportamenti adeguati all’emergenza di questi giorni.” Così via social il sindaco Giorgio Zinno