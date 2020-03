San Giorgio a Cremano – Coronavirus: fake news sul web, le ultime a firma di Carlo Lembo, candidato nella coalizione per Zinno: “Denuncerò alle autorità, squallido chi specula”

In queste ore sui social è circolato un falso post sulla situazione Coronavirus a San Giorgio a Cremano, a firma di Carlo Lembo, esponente di Campania Libera e candidato alle prossime amministrative nella coalizione che sostiene Giorgio Zinno.

La nota parla della falsa ipotesi, che si starebbe valutando, di invitare i cittadini a restare chiusi in casa per 40 giorni. E’ chiaro che è una colossale bufala e che il post a firma di Lembo è una fake news.

Lembo sta valutando di denunciare alle autorità competenti l’accaduto e chiarisce: “E’ vergognoso che ci sia qualcuno che specula in questo modo su una situazione così grave e in continuo divenire. Sono in contatto costante con il sindaco Giorgio Zinno che sta egregiamente dominando questo percorso, intraprendendo tutte le azioni necessarie d’accordo con le autorità competenti e informando puntualmente i cittadini. Le uniche informazioni a cui attenersi, sono quelle istituzionali e quelle sulla pagina FB Giorgio Zinno Sindaco. Non c’è altro da aggiungere se non che se questa è campagna elettorale, è veramente squallida. Noi continuiamo a lavorare seriamente per la città. Facciamo squadra e non abbiamo tempo di fare questi vergognosi giochetti”.