San Giorgio a Cremano – Coronavirus, 583 gli attuali positivi

COVID-19: CALA ANCORA LA CURVA DEL CONTAGIO. 583 POSITIVI ATTUALI E PER LA PRIMA VOLTA DA META’ DICEMBRE, LA PERCENTUALE DI POSITIVITA’ SCENDE SOTTO LA MEDIA REGIONALE. CONTINUIAMO A VACCINARCI E PRESTO VEDREMO LA FINE DELLA PANDEMIA

Cari concittadini, come ogni lunedì facciamo il punto sulla situazione Covid nella nostra città.

Anche a San Giorgio a Cremano si conferma, settimana dopo settimana, il calo della curva dei contagi. Ad oggi gli attualmente positivi al Covid sono 583 concittadini, numero dato da chi era già positivo ad inizio settimana, a cui vanno sommati i positivi (276) e i negativi(613) della settimana appena conclusa .

Ad attestare il trend positivo vi è anche il dato della percentuale di positività che per la prima volta da metà dicembre, scende di oltre un punto sotto la media regionale, ovvero 11,73% rispetto al 12,77% della Regione.

Sempre negli ultimi sette giorni passa invece da 1050 a 638 il parametro dei nuovi casi su 100mila abitanti, in costante discesa rispetto al valore di 2586 registrato il mese scorso.

Il calo si rispecchia in maniera pressoché omogenea in tutte le fasce d’età, in particolare tra gli over 36, i cui nuovi casi registrano una diminuzione del 45% rispetto a lunedì scorso.

In ambito scolastico poi, sono solo 10 le positività accertate tra gli studenti, tali da portare a provvedimenti di quarantena di cinque giorni per i compagni di classe non vaccinati con ciclo completo (o vaccinati con due dosi/guariti oltre 120 giorni).

5 le classi interessate da provvedimenti restrittivi da parte dell’Asl: 3e tra gli istituti secondari di primo grado e 2 tra quelli secondari di secondo grado. Tutti gli altri casi riscontrati nei plessi didattici, in ottemperanza al Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022, non hanno portato a disposizione da parte dell’autorità sanitaria.

A tal proposito è utile ricordare che nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, le quarantene per gli alunni non vaccinati con ciclo completo (o vaccinati con due dosi/guariti oltre 120 giorni) scatteranno al quinto caso di contagio accertato nell’arco di 10 giorni dalla prima refertazione di positività, a patto che tra il primo e il secondo caso non siano trascorsi più di cinque giorni.

Vi ricordo infine che in Campania è ancora obbligatorio indossare la mascherina all’aperto fino al 28 febbraio, secondo quanto stabilito dal Presidente De Luca; nel frattempo continuiamo a vaccinarci perchè questo rappresenta l’unico vero strumento per proteggerci ed uscire definitivamente dalla pandemia.

Cosi il sindaco Zinno