San Giorgio a Cremano – Controlli rispetto delle misure anti Covid: multato locale per una festa privata

CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE SUL RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID. OGGI ELEVATI 3 VERBALI PER STAZIONAMENTO IN LUOGHI VIETATI. MULTATO UN LOCALE APERTO PER UNA FESTA PRIVATA. ABBIAMO CHIESTO PIÙ FORZE DELL’ORDINE E NEL FRATTEMPO AGIAMO CONTRO CHI INFRANGE LE REGOLE A TUTELA DI TUTTI

Cari concittadini, in molti mi state scrivendo, chiedendomi controlli sul rispetto delle misure imposte dalla zona rossa e su quelle ancora più stringenti emesse dall’ ordinanza regionale che vieta lo stazionamento nelle piazze e in alcune aree considerate sensibili, in quanto a rischio assembramenti.

Ebbene, i controlli da parte della Forze Dell’Ordine ci sono e sono stati ulteriormente intensificati, nell’ambito di attività di prevenzione e repressione messe in campo sia nei confronti dei cittadini che non rispettano le regole che delle attività commerciali.

Questa mattina gli agenti di Polizia Municipale hanno elevato tre multe ad altrettante persone che si intrattenevano tutte insieme sulle panchine in piazza Troisi.

Mentre due giorni fa, sempre la Polizia Municipale ha sorpreso circa 40 persone a partecipare ad una festa privata in un locale sul nostro territorio.

L’attività è stata chiusa e al titolare è stato elevato un verbale di 400 euro.

Dai controlli effettuati finora è emerso che non sono solo i giovani, per lo più minori, a permanere in strada oltre il tempo necessario, ma anche gli anziani, spesso incuranti dei rischi che corrono.

Comprendo la necessità di socializzazione, ma in questi giorni stiamo vivendo la terza ondata che potrebbe portare a salire il numero delle vittime e quindi serva ancora maggior responsabilità nei comportamenti.

Inoltre, grazie alla sinergia tra tutte le Forze dell’Ordine, i controlli vengono effettuati H24.

Difatti in questi giorni sono presenti almeno 3 pattuglie al giorno della Polizia di Stato che presidiano il territorio, non solo rispetto ai controlli anticovid, ma anche con attività di prevenzione e repressione dei reati comuni.

Controlli serrati anche da parte dei Carabinieri, presenti soprattutto nei luoghi della città, indicati dall’ordinanza sindacale del 7 marzo, come maggiormente frequentati.

Ringrazio il il Comandante Gabriele Ruppi, il Vicequestore Donatella Grassi e il Maresciallo Francesco Di Maio per l’impegno che profondono per garantire, nonostante i pochi uomini, il controllo del territorio.

Intanto vi ricordo che in zona rossa è obbligatorio restare a casa e uscire solo per motivi strettamente necessari.

Il rispetto delle regole non solo è alla base della convivenza civile ma, soprattutto in questa fase, diventa la condizione fondamentale per tutelare noi stessi e i nostri cari.

I controlli continueranno nei prossimi giorni. Se osserveremo le disposizioni, i nostri sacrifici non saranno vani.

Cosi il Sindaco Giorgio Zinno