San Giorgio a Cremano – Controlli della Polizia in città, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e i militari della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Manzoni, piazza Giordano Bruno, piazza Massimo Troisi, piazza Carlo di Borbone e piazza Europa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 166 persone di cui 12 con precedenti di polizia e sono state controllate 60 autovetture e 13 motocicli.

Sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per guida senza casco protettivo; 2 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente e un motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo.