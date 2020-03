San Giorgio a Cremano – Controlli COVID19, denunciate 7 persone, Zinno: “Non possiamo essere superficiali”

“CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE SUL NOSTRO TERRITORIO.TOLLERANZA ZERO NEI CONFRONTI DI CHI ESCE SENZA GIUSTA MOTIVAZIONE

Nella sola giornata di ieri sono stati oltre 100 i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, a cui va il mio ringraziamento e quello di tutta la città.

Gli agenti, coordinati dal comandante Ruppi e dal maggiore De Vita, hanno denunciato 7 persone sorprese a “passeggiare” in città senza un motivo strettamente necessario. Le persone fermate provenivano da Scafati, Pozzuoli, Barra e uno solo è di San Giorgio a Cremano.

Inoltre sono state effettuate decine di ispezioni nelle attività commerciali, al fine di verificare la giusta apertura delle stesse. Si sono create file di utenti sia in piazza Troisi che in altre zone ma sono state file ordinate, ad un metro di distanza, e che hanno dimostrato la grande pazienza dei nostri concittadini anche davanti a situazioni del genere.

Si proseguirà nelle prossime ore, tutti i giorni, secondo quanto ho disposto, d’accordo con l’assessore Sarno, con l’aumento degli agenti in strada e il prolungamento dei turni fino alle 24.

Non possiamo essere superficiali.

Ho sentito sia il Vicequestore Toscano, dirigente della Polizia di Stato che il Mar. Di Candio responsabile della stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano, che mi hanno assicurato un controllo sempre più stringente anche da parte dei loro uomini sul nostro territorio.

Agiamo responsabilmente per uscire al più presto da questa situazione. Ci riusciremo, purtroppo, solo se evitiamo i contatti e #restiamoacasa.

Siamo una grande comunità. Continuiamo a dimostrarlo.” Così il Sindaco Giorgio Zinno