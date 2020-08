San Giorgio a Cremano – Controlli COVID-19: il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazza Europa, via Manzoni, piazza Giordano Bruno, via Pittore, piazza Massimo Troisi, via Roma, piazza Carlo di Borbone e via Aldo Moro, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19.

Nel corso dell’attività sono state identificate 36 persone di cui 4 con precedenti di polizia, sono state controllate 15 autovetture e 5 motoveicoli di cui 1 sottoposto a sequestro e fermo amministrativo poiché il passeggero non indossava il casco protettivo e contestate due violazioni del Codice della Strada.