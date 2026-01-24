San Giorgio a Cremano – Controlli anti droga dei carabinieri: pusher in manette

Questa notte a San Giorgio a Cremano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga il 20enne già noto alle forze dell’ordine M. C..

I carabinieri – impegnati in un servizio ad hoc – hanno fermato e perquisito il ragazzo che è stato trovato in possesso di alcune dosi tra cocaina e hashish pronte alla vendita e 136 grammi sempre di hashish. Nelle tasche del ragazzo 530 euro ritenuti provento del reato.

L’arrestato è in attesa di giudizio.