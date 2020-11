San Giorgio a Cremano – Controlli anti-Covid: multati tre giovani per mancato rispetto del coprifuoco

Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale hanno potenziato la sorveglianza nelle aree maggiormente frequentate, soprattutto da giovani; in particolare via Manzoni, via Aldo Moro, via Pittore e la zona a sud della città”. Così via social il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.