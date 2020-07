San Giorgio a Cremano – Contrabbando di sigarette: un arresto e una denuncia

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Pietro Silvestrino, 72enne del posto già noto alle forze dell’ordine, e denunciato per lo stesso reato un 59enne del luogo.

I militari hanno visto i due ed in particolare hanno notato che Silvestrino stava consegnando 2 chili di bionde al 59enne. I carabinieri sono intervenuti e, una volta bloccati i due, hanno perquisito le loro abitazioni. Nell’abitazione del denunciato c’erano altri 2 chili e mezzo di sigarette senza il sigillo del monopolio mentre nell’abitazione del 72enne son state rinvenute e sequestrate 33 chili di bionde illegali. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.