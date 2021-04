San Giorgio a Cremano – Cocaina in casa, arrestato 37enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Gennaro Aspreno Galante a San Giorgio a Cremano presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, all’interno di un comodino della camera da letto, un calzino contenente 3 involucri con 39 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e 330 euro.

G. R., 37enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.