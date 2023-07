San Giorgio a Cremano – Circolava con uno scooter sequestrato e privo di assicurazione, denunciato 17enne

Nella settimana appena trascorsa gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” nei Comuni di San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 569 persone, controllati 282 autoveicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 33 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente poiché mai conseguita; sono state, altresì, ritirate 4 carte di circolazione ed una patente di guida.

Inoltre, i poliziotti giovedì notte, nel transitare in via Domenico Scarlatti a San Giorgio a Cremano, hanno notato uno scooter con tre persone a bordo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento terminato in piazza Municipio dove, grazie al supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, i tre occupanti sono stati definitivamente bloccati.

Il conducente, identificato per un 17enne di San Giorgio a Cremano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre i due passeggeri, di 16 e 15 anni, sono stati affidati ai genitori; infine, hanno accertato che il 17enne non era in possesso della patente di guida poiché mai conseguita e che il motociclo, intestato al genitore, era già sequestrato e sprovvisto di copertura assicurativa.