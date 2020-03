San Giorgio a Cremano – Caso Coronavirus, Zinno: “Nostro concittadino in quarantena nella sua abitazione, mantenere la calma”

Aggiornamento

“Cari concittadini, il sangiorgese positivo al covid19 è in situazione clinica buona è proprio per questo è attualmente in quarantena nella sua abitazione di via Cappiello. Nella notte ho convocato una riunione di emergenza al Comune per intraprendere tutte le azioni necessarie ad eliminare eventuali rischi di contagio. Ho chiamato gli amministratori del parco per far effettuare un immediata disinfezione del condominio dove abita la persona e l’intervento a minuti sarà terminato. A breve mi vedrò con gli amministratori per dare le direttive base e confrontarci su eventuali problemi da affrontare. Alle 5 di mattina la Buttol ha sanificato le strade limitrofe al parco e sta continuando in tutta la città. Nella notte si è ricostruito il percorso che ha portato il paziente a essere positivo: il nostro concittadino aveva avuto contatti con un uomo già risultato positivo ed ha fatto il test spontaneamente. Nelle prossime ore vaglieremo provvedimenti ulteriori da prendere insieme all’Asl che sta verificando anche gli eventuali contatti da verificare. Non ci sono dunque motivi di particolare allarme a abbiamo già messo in campo numerose azioni di prevenzione. Invito tutti alla calma e a seguire diligentemente le istruzioni date delle istituzioni. Grazie a tutti e in mattinata avrete maggiori dettagli sempre in maniera diretta e trasparente“ Così il sindaco Giorgio Zinno