San Giorgio a Cremano – Carpentieri (Rinascimento Partenopeo): “Punti di ascolto per cittadini e imprenditori”

Comunicato stampa

Oggi in Roma il Dott. Luca Carpentieri, candidato nella lista di Rinascimento Partenopeo della coalizione del candidato Sindaco Giovanni Marino per il Comune di San Giorgio a Cremano, ha raggiunto una intesa di massima con l’Avv. Giuseppe Sorrentino, Presidente del Comitato Scientifico Nazionale Adusbef(Associazione dei Consumatori iscritta nell’elenco all’art. 137 del Codice del Consumo) utile a sviluppare un programma innovativo basato su tre pilastri:

• trasparenza delle procedure;

• innalzamento degli standard di qualità e quantità di erogazione dei servizi pubblici;

• la partecipazione attiva delle parti sociali e dei cittadini alle procedure di vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi;

il tutto in ossequio alle disposizioni di leggi vigenti.

Il dott. Luca Carpentieri ha raccolto la disponibilità dell’Avv. Giuseppe Sorrentino ad istituire 2) punti di ascolto , il primo per garantire ai consumatori di San Giorgio a Cremano consulenza gratuita ed assistenza con riguardo alle problematiche che vessano i cittadini nella loro quotidianità ( banche, assicurazioni, telefonia, energia, e-commerce etc..), il secondo, invece sarà dedicato a piccoli imprenditori ed alle piccole medie per assisterli e tutelarli nei rapporti con le banche e le imprese assicuratrici e finanziarie.

A riguardo l’avv. Riccardo Guarino, Presidente di Rinascimento Partenopeo ha commentato: “Sono orgoglioso che Rinascimento abbia persone così qualificate e intraprendenti come il dott. Carpentieri, che ha preso una iniziativa molto importante per i cittadini. Questo è lo spirito che noi vogliamo portare a servizio della collettività, e sappiamo che per farlo bisogna poter dialogare con tutte le realtà ed enti che svolgono questa funzione. Voglio anche ringraziare l’avv. Sorrentino per aver accolto con favore questa iniziativa e sono sicuro che la sinergia nata porterà risultati importanti per i territori, a cominciare da San Giorgio a Cremano”.

Dott.Carpentieri

Avv.Sorrentino



Avv. Guarino