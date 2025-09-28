San Giorgio a Cremano – Carabinieri arrestano giovane pusher

I Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale C. I., 18enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Notato in strada a parlare con un coetaneo, il giovane si è allontanato appena vista la pattuglia.

I militari lo hanno seguito e prima che si dileguasse lo hanno bloccato.

Addosso 2 bustine di marijuana e 9 stecchette di hashish.

Nella sua abitazione 1 bilancino di precisione, un grinder e 200 bustine circa per confezionare lo stupefacente.

Il 18enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.