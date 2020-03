San Giorgio a Cremano – Aumenta il contagio, altre 3 persone positive al Coronavirus. Zinno: “Restate a casa”

Positive al coronavirus altre tre persone nel territorio sangiorgese, rientrate da città di altre regioni d’Italia. I tre cittadini sono attualmente ricoverati in ospedale.

Il primo cittadino, Giorgio Zinno di fronte all’evoluzione della situazione, continua ad invitare i singoli cittadini a rimanere in casa.

Di seguito le dichiarazioni del sindaco.

“Sapevamo che i giorni peggiori non erano ancora passati e così è stato. Nelle ultime ore tre nostri concittadini sono stati trovati positivi al Coronavirus. Due di loro sono recentemente tornati in città da altre regioni e sono, attualmente, ricoverati in ospedale. Se i decreti legge, le ordinanze del Presidente della Regione, le mie ordinanze non sono sufficienti per convincevi a restare a casa, vi invito a vedere ciò che sta succedendo nelle regioni maggiormente colpite : Si muore! Se vogliamo evitare che il coronavirus si propaghi anche da noi dobbiamo RESTARE A CASA , a meno che non siate costretti ad uscire di casa per lavoro o per le necessità essenziali e prendiate le dovute precauzioni. Perché sappiatelo trasgredendo , mettete a repentaglio la vostra vita e quella degli altri, in particolare dei vostri cari.

Ancora una volta, non chiedetemi chi sono e dove abitano le persone ammalate. Vi basti sapere che le istituzioni sono lavoro 24 ore su 24 e monitorano tutti i casi controllando i rapporti avuti negli ultimi 14 giorni da tali persone. Rendeteci più facile il nostro lavoro che, vi assicuro, è estenuante. Ricordate ai vostri Amministratori la necessità di igienizzare i condomini e attuate tutte le norme di sicurezza previste dai dpcm. Restate a casa, non diffondete panico sui social su casi inesistenti o non verificati, ma diffondete la necessità prioritaria di stare a casa, unica arma per vincere questa guerra. Solo così usciremo presto da questo incubo”.