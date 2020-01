San Giorgio a Cremano – Attivo il servizio di trasporto integrativo verso i comuni limitrofi, Zinno: “Realizzare azioni che facilitano la vita dei cittadini”

San Giorgio a Cremano, 3 gennaio 2020 – E’ attivo da oggi a San Giorgio a Cremano il servizio di trasporto locale autorizzato che andrà ad integrare i bus della Anm, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità per spostarsi più facilmente, sia in città che verso i comuni limitrofi. A causa di un ritardo imputabile, secondo la società T.L.A. Bus che ha ottenuto l’affidamento dalla Città Metropolitana, alla Motorizzazione che avrebbe rilasciato le targhe per gli automezzi solo il 28 dicembre, il trasporto è partito con qualche settimana di ritardo ma da oggi è operativo con due circolari: E41 ed E42.

Gli autobus percorreranno tratte urbane ed extraurbane e viaggeranno anche in alcune strade non coperte dai bus della Anm. Le corse sono giornaliere, compresi il sabato e la domenica, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 con frequenza di circa 60 minuti. I percorsi sono stati organizzati per collegare al meglio non solo le varie zone sull’intero territorio ma anche per congiungere con facilità San Giorgio a Cremano a Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola e Ponticelli, fino all’Ospedale Del Mare.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sull’autobus al costo di 1 euro per i percorsi urbani, 1,50 euro per quelli extraurbani.

Inoltre subito dopo l’Epifania, sarà possibile accedere al servizio dal proprio smartphone con il QR Code, verificando in tempo reale la posizione dell’autobus; uno strumento innovativo alla portata di tutti, che consentirà di accertare il tempo di attesa e scegliere la fermata più vicina in base alle proprie esigenze. Per rendere note le fermate e i percorsi previsti, oltre i social e la app, saranno distribuiti volantini e affissi cartelloni informativi in punti strategici della città.

E’ la prima volta che a San Giorgio a Cremano viene attivato il trasporto integrativo locale, nato dalla sinergia tra l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno e la Città Metropolitana, responsabile dell’autorizzazione dell’affidamento del servizio. Un segnale che va nella direzione dell’attenzione verso i cittadini, nell’ottica del miglioramento della qualità della vita.

“Questo servizio di trasporto locale autorizzato sul territorio sangiorgese, che integrerà quello pubblico, renderà più semplice i trasferimenti per moltissimi cittadini – spiega il sindaco Giorgio Zinno. Inoltre potrebbe contribuire seriamente a snellire il traffico se riusciremo ad entrare nell’ordine di idee di non utilizzare necessariamente l’auto, soprattutto in un territorio di 4 km quadrati come il nostro. In sinergia con la Città Metropolitana – continua Zinno – siamo riusciti ad avere per la prima volta, un servizio complementare di trasporto. Segnale che con un’adeguata partnership, si possono realizzare azioni e servizi che facilitano la vita dei cittadini e per di più a costo per l’ente”.

“E’ un servizio importante per i cittadini e anche per le attività commerciali – aggiunge Ciro Sarno, assessore alla Viabilità. Siamo certi che l’intero territorio ne trarrà beneficio”.

“Nonostante i ritardi dovuti al rilascio delle targhe per gli autobus, da parte della Motorizzazione Civile – conclude Michele Brunetti, titolare T.L.A Bus – ora siamo operativi a San Giorgio a Cremano e ci impegniamo ad offrire un servizio sempre efficiente e a soddisfare le necessità della città, come ci è stato chiesto dal sindaco Zinno”.

La circolare E41 percorrerà le seguenti strade: via martiri della Libertà; Corso Umberto; via Botteghelle; via Cappiello; via De Gasperi; via Gramsci; via Margherita di Savoia; Corso Umberto I; piazza Carlo di Borbone; Corso Roma; piazza Troisi; via Don Morosini; via Gianturco; via San Giorgio Vecchio; via Aldo Moro; via Manzoni;

La circolare E42: via Manzoni; piazza Giordano Bruno; via Pittore; piazza Troisi; via De Lauzieres; piazza Tanucci; via de Gasperi; via M. di Savoia; Corso Umberto I, via Botteghelle.