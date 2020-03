San Giorgio a Cremano – Attivo il servizio di supporto psicologico telefonico

“In questi difficili momenti, dove le cattive notizie si susseguono chi può deve restare a casa per evitare che si diffonda il contagio da Coronavirus. Purtroppo, sono consapevole che restare in casa tutto il giorno, per non si sa ancora quanto tempo, con l’ansia di non sapere cosa potrebbe succedere domani, può generare disordini, sbalzi di umore e in alcuni casi anche depressione”. Così via social il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Per questo io ed il sindaco di San Sebastiano Salvatore Sannino, continua Zinno, insieme al vicesindaco Michele Carbone abbiamo deciso di attivare un nuovo servizio, a disposizione di tutti i cittadini dell’Ambito N28: un servizio di ascolto e supporto psicologico rivolto a coloro che soffrono per la difficile condizione di isolamento o quarantena domiciliare a causa dell’infezione da Covid-19.

Si tratta di un supporto a distanza pensato per dare sostegno e conforto a chi non sa come affrontare l’attuale situazione di emergenza, con lo scopo di rispondere alle esigenze di chi vive una situazione di particolare disagio e non può chiedere aiuto ad uno psicologo utilizzando i canali tradizionali.

E’ possibile richiedere un appuntamento telefonico all’indirizzo e-mail ambiton28psiconline@gmail.com

Alternativamente, è possibile chiamare o videochiamare, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 i numeri 3295610338 o al 3389943978. In questo modo sarà possibile abbattere l’ostacolo della distanza fisica e parlare con un professionista che fornirà aiuto psicologico.

Inoltre, nella sezione del sito istituzionale www.e-cremano.it dedicata all’emergenza sono pubblicate due guide: un vademecum dell’ordine nazionale degli psicologi e un opuscolo dall’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con indicazioni per spiegare la situazione ai bambini.

Voglio ovviamente già ora ringraziare i volontari che hanno reso possibile questo servizio. Professionisti che in un momento difficile e di grande bisogno si mettono a disposizione della collettività.

Come vedete, stiamo facendo di tutto per sostenere a 360 gradi la cittadinanza in un momento così difficile. A noi che operiamo nelle Istituzioni spetta svolgere questo lavoro. Voi, invece, restate a casa, conclude Zinno”.