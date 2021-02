San Giorgio a Cremano – Attentato in Congo, bandiere a mezz’asta per onorare l’ambasciatore Attanasio

“Cari concittadini, oggi esponiamo la bandiera a mezz’asta, in segno di lutto per il brutale attentato avvenuto ieri nella Repubblica democratica del Congo, in cui hanno perso la vita l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio; il carabiniere 30enne della sua scorta, Vittorio Iacovacci e l’autista che li accompagnava, Mustapha Milambo.

Di fronte a questa brutale esecuzione, che ha lasciato sgomenti tutti, anche la nostra comunità intende onorare la memoria di questi uomini. Ci stringiamo al dolore delle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri.

Le vittime di questo vile attentato erano servitori dello Stato che hanno perso la vita durante una missione umanitaria difficile e estremamente impegnativa.

Abbiamo il dovere di valorizzare e difendere il lavoro della nostra diplomazia, così come le nostre forze militari.

È una giornata buia per tutti gli italiani”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.